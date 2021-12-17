Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği piyano, Bager'i sevindirdi

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'nde sahneye çıkan doğuştan görme engelli, kusursuz kulağa sahip Bager Çalışçı'ya (9) sözünü verdiği piyanoyu gönderdi. Bager, hayalindeki piyanonun başına geçerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Doğuştan görme engelli Bager Çalışçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 16- 21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivaline katıldı. Burada piyano resitali veren Bager'e Cumhurbaşkanı Erdoğan piyano sözü verdi. Erdoğan, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip Bager Çalışçı'ya piyanoyu gönderdi. Muş Valisi İlker Gündüzöz ile Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, piyanoyu havalimanında teslim alarak Çalışçı ailesinin evine götürdü. Bager'e teslim edilen piyanonun kurulumu yapıldı.

Bager Çalışçı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında festivalde geçen diyaloğu anlatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Cumhurbaşkanımız Bager'e 'Var mı bir isteğin' diye sordu. Bager, 'Çaldığım piyanonun aynısını istiyorum efendim' dedi. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız hemen talimat vererek, bugün o piyanoyu Bager kardeşimizin evine ulaştırmış olduk. Biz Bager'in mutluluğu ile mutlu olduk. Bager'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da şahsım ve şehrim adına da teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.