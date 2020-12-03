Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler dolayısıyla tazminat davası açtı. Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.

23 SAYFALIK DİLEKÇEDE, SÖZ KONUSU İTHAMLAR SIRALANDI

Mahkemeye sunulan 23 sayfalık dilekçede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yer verilirken, "Davalı konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte Sayın Cumhurbaşkanımızı 'KATAR FİRMASINDAN TALİMAT ALMAKLA, TEFECİLERE PARA YEDİRMEKLE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ ESİR ALMAKLA, SÖMÜRGECİ OLMAKLA, TEFECİLERE EL AVUÇ AÇMAKLA ve ÖNLERİNDE DİZ ÇÖKMEKLE, ÜLKE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLMAKLA, FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK ORDUYA KUMPAS KURMAKLA, EMPERYAL GÜÇLERİN ARZULARINI YERİNE GETİRMEKLE, DEVLETİN KOZMİK ODASINI FETÖ'NÜN UNSURLARINA AÇMAKLA, DEVLET SIRLARINI FETÖ'YE VERMEKLE, VATAN İHANET ETMEKLE' itham etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik 'CAHİL, HAİN, TAKOZ' şeklinde söylemlerde bulunmuştur" denildi.

"İDDİALARIN MESNETSİZLİĞİ, VASAT ZEKAYA SAHİP BİR KİŞİNİN ANLAYACAĞI ŞEKİLDE İZAH EDİLMİŞTİR"

Dilekçede Kılıçdaroğlu için "Eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir" ifadeleri kullanılırken, "Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekâya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak tek tek cevap vermeye gerek görülmemiştir. Ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın, ana muhalefet partisi liderinde şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük talihsizliktir" cümleleri yer aldı.

NE DEMİŞTİ?

Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu cümleleri sarf etmişti:

"Paranın dini, rengi olmaz doğrudur ama ne yaptı o para sana? Londra'daki bir avuç tefeciye el açıyorsun. Faiz lobisine karşı kurtuluş savaşı başlattın, şimdi bir avuç tefeciye diz çöküyorsun benim ağrıma giden bu.

Balyoz ve Ergenekon'da en değerli komutanlarımız hapse atıldı. Bunu FETÖ ile işbirliği ile yaptı. Sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin? Kumpas ya da işbirliği yaptıklarını ben söylemiyorum, onların milletvekilleri söyledi.

Madem ordu konusunda hassassın, Kozmik Oda'yı açıp devletin sırlarını terör örgütlerine teslim etmedin mi? Bunu yapana hain derler"