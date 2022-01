Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TTB'ye Turkovac tepkisi: "Bir eseriniz yok, yapana da hep taş koydunuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erciyes Üniversitesi Turkovac aşısını üretiyor, adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Yok. Yapana da hep taş koyuyorsunuz, koydunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni için Konya'dan Yüksek Hızlı Tren ile Karaman'a geldi. Tren Garından 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitap etti. Erdoğan, 4 yılı aşkın bir aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biraz önce Konya'dan hızlı trene bindik ve Karaman'a ulaştık. Burada da Konya - Karaman hızlı tren hattımız ile şehrimize kazandırdığımız diğer eserlerin toplu açılışını yapacağız. Allah'ıma hamdolsun ki bu ne muhteşem bir güzellik. Böylece Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a 2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 40 dakikada gelecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlanınca Konya, Karaman, Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Açılışını yaptığımız tren hattı enerjiden zamana, emisyondan bakım onarımına kadar çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon TL tasarruf sağlayacak. Yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları daha sonra ihmal edilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometrede devraldığımız tüm hatları sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Bir zamanlar Batı'da yüksek hızlı trenlere binerdik, Rabbim nasip eyledi. Bütün mesele gönül meselesi, azim meselesi. Bir kere azmettin mi ondan sonra Allah'a tevekkülle bu iş yürür. Biz azmettik, tevekkül ettik ve Rabbim de bize bunları yapmayı nasip etti. Tamamladığımız 2 bin 368 kilometre yeni demiryolu hattına yeni bağlantılar yapıyoruz. Durmak yok, yola devam. Görüldüğü gibi ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Bugün ayrıca çeşitli kurumlarımızın belediyelerimize ve özel sektörümüze çeşitli yatırımlarımızın açılışını da yapıyoruz. Kolay değil, tıp fakültesi, eğitim fakültesi, sağlık meslek yüksekokulu gibi tüm yatırımların açılışını bugün yapıyoruz. Elimiz boş değil dolu geldik. İlçelerimizde tamamlanan saha, yurtları, gençlik merkezlerini de açıyoruz. 515 konutun alt yapısı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte buradan hizmete alıyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, huzur evinin, iskan çalışmalarını ve diğer tüm tarım, sulama, toplulaştırma yatırımlarının, enerji alt yapılarının, aile sağlığı merkezlerimizin, jandarma karakolumuzun açılışlarını da buradan yapıyoruz. AK Partili Başyayla, Akçaşehir, Sudurağı ve Kazancı belediyelerimizin tamamladığı içme suyu, hal gibi birçok projenin açılışını da yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 311 milyon lirayı bulan tüm bu hizmetlerimizin Karaman'a hayırlı olmasını diliyorum. Biz yola çıktığımızdan bu yola Karaman hep bizimle yürüdü. Bizler de Karaman ile yürüdük" dedi.

Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayatımız boyunca hep halka hizmet Hakka hizmettir dedik. Bu anlayışla çalıştık. Bizim hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. Ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisine sokmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısı üzerinde tüm bunları da gerçekleştireceğiz. Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor. Finansal saldırılar ve korona virüsle tamamen gün yüzüne çıkan bu değişime tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin önünü kestiler, darbeler, vesayetlerle ayağımıza prangalar vurdular. Türkiye'yi kendi içine kapatmak için tuzaklar kurdular. Menderes'ten Özal ve Erbakan'a kadar bir şekilde saf dışı bıraktılar. AK Parti'nin 20 yıla yaklaşan iktidar döneminde bu oyunların hepsiyle yüzleştik mücadele ettik. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle mücadelelerin hapsinden alnımızın akıyla çıktık. Siz destek verdiniz, yanımızda durdunuz ve eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiye kadar her alanda çağ atlatacak yatırımlarla ülkemizi büyüttük. Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek? İnanır mıydınız? Yaptık mı? Demek ki oluyormuş. Azmedersen olur. Karamanlı kardeşlerime bu layık. Buradan Konya'ya, Ankara'ya yüksek hızlı trenle gideceksiniz. Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da genişlettik" diye konuştu.

AK Parti öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin mukayeseni yapan herkesin bu gerçekleri göreceğini, takdir edeceğini belirten Erdoğan, "Nankörleri koy bir kenara. Siz bakmayın eski Türkiye isteyen insanlara. Böyle bir muhalefet ve siyaset anlayışı var. Yalan, dolan, hepsi bunlarda. Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, cambaz. Erciyes Üniversitesi Turkovac aşısını üretiyor, adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Yok. Yapana da hep taş koyuyorsunuz, koydunuz. Şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. O rezil hastanelere vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlarda hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, bu cambazlar maalesef hastanelerde rehin alınan vatandaşın haklarını bir gün savunmadı. Biz o dönemleri de yaşadık, mücadelesini verdik. Bunlarda utanma yok. Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde, tarihinizde var mı? Biz AK Parti iktidarı olarak Türkiye'nin dört bir yanına yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü benim vatandaşıma bunlar layıktır. Bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu raflarına iteceğiz" şeklinde konuştu.

"Seçim gününe kadar hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Şehit yakınlarına söven, milli hassasiyetlerini dile getiren insanlarımıza hakaret eden haysiyetsizlerin gerçek yüzlerini sergileyeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İşte İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor? Bakıyoruz, anlaşma yapmışlar. Ne yazık ki terör örgütünün aparatları olarak da İstanbul Belediyesinde istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, değişik diğer illerde. Sinsi oyunları deşifre edeceğiz. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak isteyenlere, kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz. Daha çok çalışacağız, durmayacağız. Türkiye'den başka Türkiye yok" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada yaşanan sıkıntıların Türkiye'de olan imkanların önemini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2018'den itibaren ekonomimiz doğrudan hedef alınmaya başlandı. Tedbirlerimizle yurtdışı ayaklarını kestik. Bu defa da ülkemiz içinde piyasalarda döviz kuru üzerinden aynı oyun sürdürülmeye başladı. 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu, bir anda döviz aşağıya inmeye başladı mı? Siz bizim yanımızda olduğunuz müddetçe durmak yok yola devam diyoruz. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Açıkladığımız tedbir paketleri ve ardından hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Fahiş fiyat artışı vatandaşın canının yandığını biliyoruz. En kısa sürede bunu da ortadan kaldıracağız. Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin de gözünün yaşına bakmayacağız. Ülkemizi her alanda kalkındıracağız. Güçlü alt yapımızı daha da geliştireceğiz. Sizlerle el ele yola devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımlarla, geçmişte şehirlerimizi nasıl kalkındırdıysak şimdi de ekonomi de aynısını yapacağız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz ve bizim eserler ispatımızdır. Son 20 yılda Karaman'a 20 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 2023 yeni derslik yaptık. 766 akademik personeliyle hizmet veren Karamaoğlu Mehmet Bey Üniversitesini kim kurdu? Biz kurduk. Toplam 832 milyon lira tutarında yardım yaptık. Ülkemize kazandırdığımız her eserin, her başarının birilerini nasıl rahatsız ettiğini sizler de görüyorsunuz. Her ilimize üniversite açıyoruz, okullar yapıyoruz, evlatlarımızı istismar edemedikleri için üzülüyorlar. Milletimizin sağlığıyla ilgili hassasiyetlerini istismar edemedikleri için üzülüyorlar. Demiryolu ağlarıyla her yeri birbirine bağladık, felaket tellallığı yapamadıklarına yanıyorlar. Sadece 2021'de 2 milyon işsize iş temin ettik. Terörün kökünü kazıdık mı? Gabar'da, Terdürek'te, Cudi'de kazıdık mı? Artık o sokaklara çıkılmayan Güneydoğu, Doğu' da huzur var. Sağ olun var olun. İstiyorlar ki darbe girişimi mi oldu, başarıya ulaşsın, demokrasi kalksın. Bay Kemal sen tankların arasından kaçabilirsin, biz milletimizle buluşuruz. 15 Temmuz'da milletimizle beraber olduk, şimdi de beraberiz. İstiyorlar ki her taraf kana bulansın, milletin huzuru bozulsun. Salgın mı var? İnsanlar sokaklarda kıvransın. Herkes işinden ve aşından olsun, isyan baylasın istiyorlar. Türkiye ablukaya alınsın, müdahaleye açık hale gelsin istiyorlar. Biz buradayız. Mücadele ede ede, çarpışa çarpışa ülkemizi bu günlere getirdik. Bugün yaşadığımız sıkıntıları da en kısa sürede aşarak ülkemizi dünyada hak ettiği, milletimizi hak ettiği refaha kavuşturacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından eserlerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, açılış töreninin ardından AK Parti Karaman İl Danışma Toplantısına katılmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Konferans Salonu'na geçti. - KARAMAN

