Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kış Kartalı" harekatına ilişkin açıklama: 'İnlerine gireceğiz' dedik, kaçacak yer bile bulamadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuşuyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, dün gece TSK tarafından PKK hedeflerine yönelik düzenlenen hava operasyonuyla ilgili de açıklama yaptı.

"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Kış Kartalı" harekatının başarıyla sonuçlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İş dünyamızı gençliğin dinamizmiyle bütünleştirerek büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yaptığınız katkılar için her birinize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte ülkemize kazandıracak çok eserimiz, çok hizmetimiz, gençlerimize aktaracak çok umudumuz var.

"ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK"

Hayali olmayanın hedefi olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdük. İnsanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katlayan yatırımlarımızla altyapıyı kurduk. Altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz. Milletimizin karışına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü. Bizi hayalcilikle suçlamıştı. 2023'ün eşiğindeyiz. Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz.

"HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMASAYDIK BUGÜN BULUNDUĞUMUZ YERDE OLMAZDIK"

Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizin dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 240 bine çıkarmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet enerjide 32 bin megavattı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megavatta çıkarmasaydık, yerli ve milli enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Organize sanayi bölgesi sayısını artırmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, yeni enstrümanlar geliştirmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm hamleleri, sıfır atık, katı atık, millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık."

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