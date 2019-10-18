Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik

18.10.2019 13:52

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Şu an itibariyle 120 saatlik süreç işliyor. Trump'a 'heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız' dedik" şeklinde konuştu.

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