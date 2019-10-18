Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik.
18.10.2019 13:52
Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Şu an itibariyle 120 saatlik süreç işliyor. Trump'a 'heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız' dedik" şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor...