Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Trump taraftarlarının düzenlediği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskınına ilişkin soruya, "Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık seçimini rakibi Biden'a kaybettiğini kabul etmemesi üzerine geçtiğimiz gece eylemcilerin Kongre binasını basmasına ve çıkan olaylarda 5 kişinin hayatını kaybetmesine değinen Cumhurbaşkanı, yaşananların demokrasi adına bir yüz karası olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Amerika'daki olaylar tabi görülmemiş bir tablodur. Lafa gelince demokrasi dersi verenlerin şimdi yaşananların tutumunu görüyoruz. Bizde benzer olaylar yaşanırken Amerika'nın tutumunu hatırlıyorsunuz. Şimdi tabi o zaman bu işin başında Demokratlar vardı. Şimdi de Cumhuriyetçiler var. Bir taraf ne ise ABD'de diğerinin de aynı olduğunu görmüş olduk. Tüm insanlık şoke oldu. Olaylar insanlığı şaşırttı. Yaşananların demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz.

"TEMENNİMİZ DEVİR TESLİM TÖRENİNİN SAKİNCE YAPILMASIDIR"

Temennimiz 20 Ocak itibariyle Biden'ın devir teslim töreninin sakin bir şekilde yapılmasıdır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD sükuna kavuşur. Böyle salgın döneminde hassasiyetle sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde ABD'nin de girmesi gerekir. Tabii 5 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.

"YASALARA UYGUN OLARAK ATANMIŞ BİR REKTÖR VAR"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır.

"YÖK'ÜN BANA TEKLİF ETTİĞİ 9 İSİM ARASINDAN SEÇTİK"

Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.

"AŞI SAYISI 50 MİLYONA ÇIKACAK"

Şu anda Çin'den ilk parti olarak 3 milyon doz koronavirüs aşısı geldi, 50 milyona çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu konuda Uğur Bey ve eşiyle görüşmeleri Sağlık Bakanımız yapıyor. Bu hafta içinde de aşılarda belli bir takvim içinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalarda bu aşı uygulaması devam edecek. Hassasiyetle bu adımları attık, atıyoruz.

"BAZI ÇEVRELERİN ALEYHTE KAMPANYALARI VAR"

Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim adamlarımızın bu konudaki aşamaları, tavırları her şey ortadadır. Bizim buna saygı duymamız, inanmamız lazım. Niçin ben bu aşıyı yaptırmadım diye böyle bir hak kimsede olamaz. Hastalıklarda da aynı şey söz konusu.

"KORONA, ASRIN VEBASI ADETA"

Hastanelerde tedbirlerimiz var. Fiziki imkanlarımız, doktorlarımız... Doktorlarımızdan da ölenler, hastalananlar oldu. Tüm tedbirleri aldıktan sonra neticesine tabii ki katlanacağız. Burada her şey söz konusu. KOVİD vakası sıradan bir vaka değil. Asrın vebası adeta. Bizim devlet başkanı olarak, iktidar olarak, elimizden ne geliyorsa bunu yapmak durumundayız. Tüm ülkeler neyi yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Ben de devlet başkanı olarak 'Yahu şunu neden yapmadım' dememeliyim. Ben yarın bu sorumluluğu taşıyamam. Bu adımları sorumlulukla atıyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu aşı-ilaçları alacağız.

"BENZER GÖRÜŞMELERİ BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIM"

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme bildiğiniz gibi mutat. Ağırlıklı olarak ülkemizin dünyadaki ikili ilişkileri, terör mücadelelerini Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Kendisi de yapılan çalışmalara başarı temennilerini hep söylüyor. Analizler de yapıyoruz. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın yarınlara devamı için birlik-beraberliğimizi teyit ediyoruz. Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım.

"BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI ÇIKANLAR ANAYASADAN BİHABER"

Şu anda başörtü konusunda Anayasal bir sorun yok. Başörtüsüne karşı çıkanlar anayasadan bihaber. Öyle adımlar attık ki, bizim hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin her kademesinde görev almaya başladı. Bu anayasaya dayalı olarak olmaktadır. Hakim-savcı-danıştay üyesi olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz... Bu aşıldı artık.

CHP'li zat bunlardan haberdar olmadığı için saçma sapan bir açıklama yapıyor. Bunlar partili olmuş, bakanlık yapmış ama bu ülkede yasalar neye amir bunların çok dışında kalmışlar."