Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi istiyorum

Son dakika: AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." diyerek bir müjde sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Gündeme dair birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, çarşamba günü bir millete sesleniş konuşması gerçekleştireceğini belirtip, "Özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sevgili Bayburtlu, Giresunlu, Niğdeli, Zonguldaklı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli insanları, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hasret ile, muhabbet ile selamlıyorum. Görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına dikkat ederek kongrelerimizi gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Ülkemize milletimize hizmet heyecanımızı yenileyen kongrelerimizi şölene çeviren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizim davamızın mayası, ülkemize, milletimize hizmet etme aşkı ile yoğrulmuştur.

Hiçbir sıfat, hiçbir görev, hiçbir konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan büyük değildir, olamaz. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden, gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz.

AK Parti'nin ülkemizi büyütme ve refahını artırmak için verdiği mücadelede herkese kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Partimizin 18 yıldır kesintisiz iktidarda kalıyor olmasının temel nedeni, milletimizin tamamının kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. Derdini dinlemedik, gönlünü kazanmadık vatandaş bırakmamanızı istiyoruz. Türkiye düşmanlarına kendilerini kiralamış kişiler ülkemizin istikrar, huzur ve demokrasisine saldırıyor. Bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz."

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