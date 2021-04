Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı da bugün "Be ahlaksız be edepsiz, biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık" dediği Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasilerin tepkisini çekmişti.

"SONU BENZEMESİN MENDERES'E"

Erdoğan için "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldığı güçle, yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanan Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

"BE AHLAKSIZ BE EDEPSİZ"

Bugün parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Adnan Menderes'e benzeten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a da yanıt verdi.

CHP'li Altay için sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Çıkmış bir ahlaksız benim akıbetimi de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini söylüyor. Be ahlaksız be edepsiz, biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık. Siz ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetinden memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti de arayanlar da sizdiniz. Boşuna uğraşmayın. Menderes'in akıbetinden hoşnut mu, memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Bize de aynısını mı hatırlatıyorsunuz, biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve hazırlayanlara da bu ülkeyi mezar ettik, mezar. Basın toplantılarıyla falan benim akıbetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Biz şuna inanmışız, her nefis ölümü tadacaktır, bitti. Senin değerlerinde böyle bir şey yoksa onu da bilmem. Ama sen de tadacaksın, onu bil." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AK Parti'nin grup toplantısında benzetmeye yönelik sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

SOYLU DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Açıklamaya en sert tepki ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bakan Soylu, CHP'li Altay'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." ifadelerini kullanmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan RTÜK'ten yapılan açıklamada Altay'ın açıklamalarına ilişkin "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.