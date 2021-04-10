Son dakika: ÇILDIR GÖLÜNDEKİ BUZ TABAKASI ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI
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Son dakika: ÇILDIR GÖLÜNDEKİ BUZ TABAKASI ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KIŞIN aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde çözülme başladı.

KIŞIN aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan buzla kaplanan Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde çözülme başladı.

Denizden bin 959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinde aralık ayında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düşmesiyle başlayan buzlanma Nisan ayıyla birlikte erimeye başladı. Kış sezonu boyunca yüzlerce kişinin üzerine çıktığı araçlarla ve atlı kızaklarla üzerinde gezilen Çıldır gölünde, havaların ısınması ile birlikte erimeye başlayan buz parçaları rüzgarın etkisi ile sahile vurdu.

Sahil kenarındaki buz parçaları üzerinde gezen Atalay Uzunkaya, "Çıldır gölü çözülmeye başladı. Çıldır gölü donarken kükrediği gibi, çözülürken de kükreyerek çözülür. Çıldır gölünün buzu çözüldüğü zaman bir kalıptan çıkmış gibi pırlanta gibi ter temiz buzullar oluşuyor, 2-3 güne kalmaz buzların birbiriyle sürtüşmesiyle gölün buzu tamamen erir. Bizler de kızaklarımızın yerine kayıklarımızı göle indirip yerli ve yabancı turistlerimizi göl üstünde gezdireceğiz. Çıldır Gölü her mevsim ayrı bir güzellik, seyrine doyum olmuyor" dedi.

Son dakika: ÇILDIR GÖLÜNDEKİ BUZ TABAKASI ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI
Son dakika: ÇILDIR GÖLÜNDEKİ BUZ TABAKASI ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI
Son dakika: ÇILDIR GÖLÜNDEKİ BUZ TABAKASI ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI
Son dakika: ÇILDIR GÖLÜNDEKİ BUZ TABAKASI ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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