Son dakika: Çıkarma gemisiyle iş makinelerinin selden etkilenen Türkeli'ne sevkiyatına devam edildi
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Son dakika: Çıkarma gemisiyle iş makinelerinin selden etkilenen Türkeli'ne sevkiyatına devam edildi

Son dakika: Çıkarma gemisiyle iş makinelerinin selden etkilenen Türkeli'ne sevkiyatına devam edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Selden etkilenen Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileriyle iş makinelerinin sevkiyatına devam edildi.

Selden etkilenen Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileriyle iş makinelerinin sevkiyatına devam edildi.

TCGÇ-144 ve TCGÇ-152 isimli çıkarma gemilerine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 6 adet iş makinesi ve 10 adet arazi aracı, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıktı.

Çıkarma gemisini karşılayan vatandaşlar arasında yer alan Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cevat Kaya, "Şu günlerde denizden buraya ulaşmak zordu ama zoru başardık. Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyuz. Acılarımızı unutturdu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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