Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
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Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

Son dakika: CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya teklifinin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne yasanın iptali için başvuracaklarını açıkladı.

23.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:12

CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Onursal Adıgüzel, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu sosyal medya için düzenlemeyi öngören kanun teklifinin kullanıcılara sansür getirdiğini ve bu nedenle teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

Adıgüzel'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"OLDU BİTTİ YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BİR TEKLİF"

"Biliyorsunuz dijital mecralarla ilgili ihtisas komisyonunun kurulmasına karar verildi. Bu hafta da içinde de yasalaşacak bu teklif ve dijital mecralarla ilgili yeni bir ihtisas komisyonu oluşacak. Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen -Türkiye'de neredeyse 50 milyondan fazla vatandaşımız sosyal medya mecralarını kullanıyor- bunları görmezden gelerek oldu bitti yöntemiyle, ben yaptım oldu yöntemiyle bir teklif Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur.

"BU TEKLİFİN CİDDİ BİR SANSÜR GETİRDİĞİNİ GÖRDÜK"

Bugün de Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Salı günü iktidar temsilcileri bizimle görüşmek istediler. Bilmediğimiz bir teklifle ilgili görüşmek istemediğimizi belirttik. Sonra uzman arkadaşlarla ve yöneticilerimizle yaptığımız değerlendirmede teklifin internet kullanıcılarına ciddi bir sansür getirdiğini gördük ve CHP olarak bu teklifi desteklemeyeceğimizi söyledik. Ciddi bir çalışma yapmak istiyorsanız; bütün muhalefet partilerinin, üniversitelerin, uzmanların, hizmet sağlayan firmaların katıldığı bir çalışmayla bu işi çözelim dedik.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Haber Yorumları (6)
BEKİR: Şu CHP de olmasa anayasa mahkemesinin yapacağı bir iş olmayacak o yüzden Anayasa mahkemesi Chp ye teşekkür etmeli işsiz kalmamak adına.
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BURAK: sosyal medya yalan medya gibi küfür hakaret çok bir düzenleme şart avrupa bunu yapmış bir düzenleme şart
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ERDAL: şaşırdık mı hayır
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