Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
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Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için vekilliği düşürülen isimlerin hapse girme ihtimalleri bulunuyor.

04.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:40

Meclis Genel Kurulunda okunan tezkerelerle, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT davasına ilişkin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik fezleke okunarak oylandı.

Cezaları onanan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven milletvekilleri düşürüldü.

BERBEROĞLU'NUN HAPİS CEZASI

CHP'li Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu'nun cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

HDP'Lİ İKİ İSMİN ONAYLANAN HAPİS CEZASI

KCK davasından yargılanan HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

27. DÖNEMDE İLK

Genel Kurul'da yaşanan bu gelişmeyle 27. dönemde ilk kez milletvekilliği düşürülmüş oldu.

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü

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