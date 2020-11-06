Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin yıktığı İzmir'de son gelişmelere yönelik açıklamasında, ''Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir. 12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de Afet Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz. İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor.

"SAHADA 7 BİN PERSONELİMİZ VAR"

Burada hep birlikte valimiz, milletvekillerimizle birlikte istişare toplantısı yaptık. İzmir'in dönüşümünü, şu ana kadar yaptığımız yapacağımız işleri hep birlikte istişare ettik. Sahada 7 bin 129 personelimiz; enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma-teknik hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedirler. Tedavi görenlerden 5'i ağır olmak üzere 7'si hastanede.

"HEDEFİMİZ, SALI GÜNÜ TÜM ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAK"

12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2508 a hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Hızlı şekilde ağır hasarlı binaların yıkım sürecini yürütüyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ BİNALARINA AİT HASAR TESPİTLERİNİ ÖĞRENEBİLİRLER"

Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

"4 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK"

Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin belediyemizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız. 4 bin konut inşa edilecek, proje 1 ay içinde başlayacak.

"1312 KONTEYNERLİK İKİ KENT KURULACAK"

Tsunamiden etkilenenlere 1 milyon 904 bin TL ödeme yapıldı. Toplamda bin 312 konteynerlik iki ayrı kent kurulacak. Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır."