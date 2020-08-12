Son dakika... BURSA Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldü
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Son dakika... BURSA Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldü

Son dakika güncel haberi: Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldüBursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde arı kovanlarına tütsüleme yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların büyümesiyle yangın çıktı.

12.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:38

Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde arı kovanlarına tütsüleme yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların büyümesiyle yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla havadan müdahale ile söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde dağlık alandaki bağ evinde çıktı. Arif Çelik, arı kovanlarına tütsüleme yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar kovanları tutuşturdu. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören mahalleli, sarp bir bölgede olan yangın alanına traktörleri ile ulaştı. Yangına vatandaşlar kum atarak ve traktör tankerleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmalarından sonuç alınamazken, araziden ötürü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de yangın mahaline ulaşamadı. Bunun üzerine yangının söndürülebilmesi için havadan helikopterle müdahalede bulunuldu.

Yangının çıktığı alanın İznik Gölü'ne yakın olmasından dolayı yangın söndürme helikopteri, İznik Gölü'nden su alarak yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Daha sonra mahalleli bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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Son dakika... BURSA Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldü

Kaynak: DHA

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