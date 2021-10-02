Bursa'da polisin Türk Bayrağı hassasiyeti
Bursa'da polisin Türk Bayrağı hassasiyeti Bursa'da Türk Bayrağına yapılan saygısızlığa polisten müdahale Bursa'da Türk bayrağının balkondaki menfeze kapatılmasıyla gerçekleşen saygısızlığa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da polisin Türk Bayrağı hassasiyeti
Bursa'da Türk Bayrağına yapılan saygısızlığa polisten müdahale
BURSA - Bursa'da Türk bayrağının balkondaki menfeze kapatılmasıyla gerçekleşen saygısızlığa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Balkondaki menfeze kapatılan Türk bayrağı görüntüsünün yastık üzerindeki desen olduğu anlaşıldı.
Bayrağa yapılan saygısızlık ihbarı sonrası Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik'in emriyle derhal harekete geçen ekipler 15 dakika içerisinde olaya müdahale etti.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü öncülüğünde gerçekleştirilen yıldırım hızındaki müdahale sonrası menfeze kapatılan Türk bayrağının yastık üzerindeki desen olduğu anlaşıldı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın yapıldığı eve giderek yapılan saygısızlığın önüne geçti.
Ekipler menfezdeki Türk bayrağı desenli yastığı yerinden çıkardı. Mahalle sakinleri de olaya kısa sürede müdahale eden ekiplere teşekkür ettiler. .