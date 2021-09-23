Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da 300 polisin katılımıyla; Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Görükle bölgesinde huzur operasyonu yapıldı.

BURSA (İHA) - Bursa'da 300 polisin katılımıyla; Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Görükle bölgesinde huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda araçlar tek tek durdurulurken, mekanlarda bulunan kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde 300 polis 40 ekibin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında umuma açık alanlar denetlenirken, bar, kafe, restoran ve bir çok eğlence mekanına baskın yapıldı. Baskın sonucu bin 400 vatandaşın kimlikleri tek tek sorgulandı.

Diğer yandan öğrencilerin yoğun bölgeye giriş ve çıkış yapan 380 araç durdurularak didik didik arandı. Yapılan denetimler sonucu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Diğer yandan 35 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 19 bin lira para cezası kesildi. - BURSA

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'da akıl olmaz dolandırıcılık

Bursa'da akıl olmaz dolandırıcılık

 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti

Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti

 Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine kamera, kulağına böcek yerleştirmişti! Düzeneğe 9 bin lira ödediği ortaya çıktı

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine kamera, kulağına böcek yerleştirmişti! Düzeneğe 9 bin lira ödediği ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Gökhan Çıra Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Balotelli Cristiano Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Bursa'da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 09:20:49. #1.17#