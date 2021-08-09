Son dakika haberi... BM: "Afganistan'da son 3 günde 27 çocuk öldü, 136 çocuk yaralandı"
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Son dakika haberi... BM: "Afganistan'da son 3 günde 27 çocuk öldü, 136 çocuk yaralandı"

Son dakika haberi... BM: 'Afganistan'da son 3 günde 27 çocuk öldü, 136 çocuk yaralandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki Taliban saldırılarında son 3 günde 27 çocuğun hayatını kaybettiği, 136 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki Taliban saldırılarında son 3 günde 27 çocuğun hayatını kaybettiği, 136 çocuğun yaralandığı belirtildi.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic de Lys, Afganistan'da çocuklara yönelik ağır ihlallere ilişkin açıklamalarda bulundu. BM Temsilcisi Lys, Kandahar, Host ve Pakria vilayetlerinde artan şiddet olaylarında son 3 günde 27 çocuğun hayatını kaybettiğini, 136 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Afgan hükümet yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada, Kabil'deki bir yerel radyo kanalının yöneticisi Toofan Omar'ın Taliban tarafından öldürüldüğü ve güneydeki Helmand vilayetinde gazeteci Nematullah Hemat'ın kaçırıldığı ifade edildi.

Afganistan'da gazeteciler, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi'ne gönderdikleri mektupta, Afgan gazeteciler ve destek personeline özel göçmen vizesi talep etti.

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban'ın dün ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Takhar vilayetinin merkezi Taloqan'ın kontrolünü ele geçirmesi ile ülke genelinde kontrol sağladığı vilayet merkezi sayısı 5'e yükseldi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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