Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Son dakika: Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası Birleşmiş Milletler, tarafından tescil edildi. Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına Yunanistan, Fransa ve Mısır tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının" tescil edildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye Doğu Akdeniz'de meşruluğunu pekiştirmiş oldu.

BM ŞARTI'NIN 102. MADDESİ GEREĞİ ONAYLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.