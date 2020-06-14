Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevredeki birçok ilden hissedildi.

14.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:50

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

5.9 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremde, henüz can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Bingöl'de meydana gelen depremin şiddetini 5.7 olarak ölçtü.

BİNGÖL'DE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.6 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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