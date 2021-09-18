Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi

Bigadiç Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen 5. Bigadiç Voleybol Turnuvası sona erdi. Türkiye 1.Lig takımlarından 4 erkek takımının katıldığı turnuvaya Muğla Milas Belediyespor, Bursa Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, İzmir Saint Joseph ve Balıkesir Bigadiç Belediyespor'dan toplam 68 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Bigadiç Şehit Dinçer Okan Kapalı Spor Salonu'nda 4 gündür devam eden 5. Bigadiç Voleybol Turnuvası'nda birinci Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, ikinci Bigadiç Belediyespor, üçüncü Saint Joseph, dördüncü Milas Belediyespor takımı oldu.

Katılan takımlara teşekkür eden Bigadiç Belediyespor Genel Kaptanı ve Şube Sorumlusu Üzeyir Kaplan, "İnşallah gelecek yıl 6. Bigadiç Voleybol Turnuvasında yine beraber oluruz. Sizleri burada görmekten mutluyuz. Hepinize turnuvaya renk kattığınız için teşekkür ediyorum. Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

Rakip Jeopark Kula Belediyesi

2021-2022 Voleybol Sezonu 1. Lig Erkekler Liginde Bigadiç'i ve Balıkesir'i temsil edecek olan geçen senenin başarılı takımı Bigadiç Belediyespor, 9 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Bigadiç'te oynayacağı ligin ilk karşılaşmasında Jeopark Kula Belediyesi takımını konuk edecek.