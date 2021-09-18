Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi

AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi

Son dakika haberi... Bigadiç Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen 5. Bigadiç Voleybol Turnuvası sona erdi.

Bigadiç Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen 5. Bigadiç Voleybol Turnuvası sona erdi. Türkiye 1.Lig takımlarından 4 erkek takımının katıldığı turnuvaya Muğla Milas Belediyespor, Bursa Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, İzmir Saint Joseph ve Balıkesir Bigadiç Belediyespor'dan toplam 68 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Bigadiç Şehit Dinçer Okan Kapalı Spor Salonu'nda 4 gündür devam eden 5. Bigadiç Voleybol Turnuvası'nda birinci Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, ikinci Bigadiç Belediyespor, üçüncü Saint Joseph, dördüncü Milas Belediyespor takımı oldu.

Katılan takımlara teşekkür eden Bigadiç Belediyespor Genel Kaptanı ve Şube Sorumlusu Üzeyir Kaplan, "İnşallah gelecek yıl 6. Bigadiç Voleybol Turnuvasında yine beraber oluruz. Sizleri burada görmekten mutluyuz. Hepinize turnuvaya renk kattığınız için teşekkür ediyorum. Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

Rakip Jeopark Kula Belediyesi

2021-2022 Voleybol Sezonu 1. Lig Erkekler Liginde Bigadiç'i ve Balıkesir'i temsil edecek olan geçen senenin başarılı takımı Bigadiç Belediyespor, 9 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Bigadiç'te oynayacağı ligin ilk karşılaşmasında Jeopark Kula Belediyesi takımını konuk edecek.

Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi

Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi

Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

 İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Mesut Özil Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Bigadiç 5. Geleneksel Voleybol turnuvası sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:27:52. #1.17#