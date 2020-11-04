Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor

Son dakika! Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın ekibi, ABD başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tump tehdidini gerçekleştirerek, oyların düzgün bir şekilde sayımını durdurmak üzere mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak" ifadelerini kullanıldı.

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçim sonuçlarıyla ilgili Biden, "Bugün buradayım, şunu söylemek için buradayım. Seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz. Daha önce hiç karşılaşılmadık sayıda postayla oy kullanıldı, bu yüzden hepsinin sayılmasını bekleyeceğiz. Ama kendimizi iyi hissediyoruz. Arizona'dan ve Minnesota'dan iyi haberler geldi. Wisconsin ve Michigan ile ilgili de iyi hissediyoruz. Yarın sabah kadar sonuçları öğrenebiliriz ama belki biraz daha uzun da sürebilir. Bu uzun sürecek" dedi.

"AVUKATLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR"

Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın ekibinden de konuya ilişkin açıklama geldi. Biden'ın seçim ofisinden Jen O'Malley Dillon yaptığı açıklamada, "Trump tehdidini gerçekleştirerek, oyların düzgün bir şekilde sayımını durdurmak üzere mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Sonuçların açıklanmaya başlamasından sonra kameralar karşısında geçen Trump, "ABD yüce mahkemesinden artık oy vermelerin durdurulmasını istiyoruz. Artık sabahın dördünde açılmamış oylar çıktı denmesini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an. O yüzden şimdi hedefimiz, seçimin bu ülkenin iyiliği için hukukun düzgünce ilerlemesi. ABD yüksek mahkemesine gideceğiz. Sayımın durmasını istiyoruz" demişti.

BIDEN YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD'nin 46. başkanının belirleneceği seçimde, ilk verilere göre Biden 238 delege, Trump ise 213 delege kazandı. Adayların başkanlık koltuğuna oturabilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Ülkedeki eyaletlerde halen oy sayma işlemi devam ediyor.