Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri
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Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri

27.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:07
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri

BEYOĞLU'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

BEYOĞLU'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Karaköy'deki denetime katılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli sokağa çıkan kişilerin izin belgelerini kontrol etti 

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Karaköy Meydanı'nda denetim yapan polis ekiplerine Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de katıldı. Demirelli araçları tek tek durdurarak izin belgelerini inceledi.  

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli "Hepimizin malum olduğu gibi dünya ve ülkemiz yaklaşık bir yıldan beri koronavirüs pandemisi ile mücadele ediyor. Bu pandemiyi kontrol altına almak için Cumhurbaşkanımızın himayelerinde toplanan kabinede alınan ve Sağlık Bakanlığımızın İçicileri Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar getirilmekte. Bu kısıtlamalardan biri de biliyorsunuz hafta sonu cumartesi ve pazar tüm gün sokağa çıkma yasağı, hafta içi akşam dokuzdan başlıyor, sabah beşe kadar devam eden sokağa çıkma yasakları var. Biz de bugün Beyoğlu ilçemizin Karaköy semtinde polislerimizin yapmış olduğu denetimlere katıldık. Bu denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlarımızın gerçekten bu muafiyet kapsamında olup olmadıklarını denetliyoruz. Belgelerini kontrol ediyoruz. Polislerimizle biz de denetimlere nezaret etmiş oluyoruz" diye konuştu. 

- İstanbul
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri
Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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