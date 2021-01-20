Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz

Son dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump, Maryland'deki askeri üste son konuşmasını yaptı. "Muhteşem bir dört yıl geçirdim" diyen Trump, "Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Görev süresi bugün itibariyle sona eren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a veda etti.

Daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews askeri üssüne giden Trump, burada düzenlediği basın toplantısından herkese teşekkür ederek, "Muhteşem bir dört yıl geçirdim. Bir şekilde geri döneceğim" dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

"Tüm aileme teşekkür ediyorum. Melania Trump'a bana verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca harika işler yaptık. ABD ordusunu yeniden inşa ettik, Yeni bir güç (uzay gücü) inşa ettik. Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim."

BIDEN'A BAŞARI DİLEDİ

"Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum."

DEVİR-TESLİM TÖRENİNE KATILMAYAN İLK BAŞKAN TRUMP OLACAK

Trump daha önce Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayarak modern zamanların devir teslim törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olmuştu.

YEMİN TÖRENİNİN TSİ 20.00'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün başkent Washington DC'de yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreninin TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts yürütecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle törene sadece bin kişi davet edildi.

6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskını ve Trump'ı destekleyen grupların yaptığı tehditler nedeniyle Washington'da normal bir yemin törenine kıyasla daha fazla güvenlik önlemi alındı.

Törende 25 bin ulusal muhafız görevlendirildi. Güvenlik soruşturmasından geçirilen ulusal muhafızlardan 13'ünün tören görevi sonlandırılmıştı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu.

Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2013'teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.