Bayrampaşa'da o görüntülerin çekildiği AVM... Bu kez önünde yemek yediler
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Bayrampaşa'da o görüntülerin çekildiği AVM... Bu kez önünde yemek yediler

28.11.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:14
Bayrampaşa'da o görüntülerin çekildiği AVM... Bu kez önünde yemek yediler

BAYRAMPAŞA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, AVM önünde karınlarını doyurdu.

BAYRAMPAŞA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, AVM önünde karınlarını doyurdu. Aynı AVM geçtiğimiz hafta restoranlar önünde oturarak yemek yiyenlerle gündgeke gelmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile  koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarında masa ve sandalyeler kaldırılmış ve sadece paket servis ya da 'gel- al' hizmeti verilmesine karar verilmişti. Daha önce AVM içerisinde yere oturarak yemeklerini yiyen vatandaşlar görüntülere yansırken, buna karşı önlem alındı. İçeride yemek yemelerine izin verilmeyenler AVM önünde karınlarını doyurdu. Bayrampaşa'daki alışveriş merkezi önünde bulunan oturma alanları ile süslemelerin bulunduğu taşlara oturan bazı vatandaşlar burada toplanarak yemeklerini yedikleri görüldü. Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen vatandaşları güvenlik görevlileri uyardı.

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- İstanbul
Bayrampaşa'da o görüntülerin çekildiği AVM... Bu kez önünde yemek yediler
Bayrampaşa'da o görüntülerin çekildiği AVM... Bu kez önünde yemek yediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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