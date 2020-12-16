Son Dakika | Başkent'te uyuşturucu satışından husumetli 2 grup arasında çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan "Dalin" lakaplı İ.A. ve yanındaki yabancı uyruklu A.A.'ya silahla ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda İ.A. ve A.A. ağır yaralanırken zanlılar Ü.L. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Yaralılardan İ.A.'yı arkadaşları Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla aynı hastaneye götürülen A.A. ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca hayatını kaybeden A.A.'nın ve ağır yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı