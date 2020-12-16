Son Dakika | Başkent'te uyuşturucu satışından husumetli 2 grup arasında çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Başkent'te uyuşturucu satışından husumetli 2 grup arasında çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

16.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:19
Son Dakika | Başkent'te uyuşturucu satışından husumetli 2 grup arasında çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan "Dalin" lakaplı İ.A. ve yanındaki yabancı uyruklu A.A.'ya silahla ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda İ.A. ve A.A. ağır yaralanırken zanlılar Ü.L. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Yaralılardan İ.A.'yı arkadaşları Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla aynı hastaneye götürülen A.A. ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca hayatını kaybeden A.A.'nın ve ağır yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- ABD'de karşıt gruplar arasında çatışma: 8 yaralı, 23 gözaltı
- ABD'de karşıt gruplar arasında çatışma: 8 yaralı, 23 gözaltı
Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Haluk Levent Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Çocuk Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Başkent'te uyuşturucu satışından husumetli 2 grup arasında çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 23:26:47. #1.15#
title