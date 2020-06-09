Son Dakika: Başkan Soyer yeniden açılan teleferik tesislerini gezdi
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Son Dakika: Başkan Soyer yeniden açılan teleferik tesislerini gezdi

Son dakika haberi: Korona virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova'daki teleferik tesisleri, bugün açıldı.

Son Dakika: Başkan Soyer yeniden açılan teleferik tesislerini gezdi
09.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:14

Korona virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova'daki teleferik tesisleri, bugün açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, teleferikle Dede Dağı'na çıkarak mesire alanını gezdi. Hijyen ve mesafe kurallarına göre 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek tesiste, 8 kişilik teleferik gondollarına 4 kişi alınıyor ve maskesiz ziyaretçi kabul edilmiyor.

Korona virüs önlemleri nedeniyle geçen marttan bu yana ziyaretçi kabul etmeyen Balçova'daki teleferik tesisleri, normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış öncesi kapalı olduğu süre içerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan tesisi gezdi. Teleferik gondoluna binerek Dede Dağı'na çıkan Başkan Soyer, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan düzenlemeleri inceledi, seyir terasından İzmir'i ve Balçova Barajı'nı seyretti. Muhteşem manzarası, olağanüstü doğası ile teleferik tesislerinin İzmir'in sembol noktalarından biri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Korona virüs önlemleri ile birlikte bir süredir kapalı olan tesisimiz açıldı. İzmirlileri bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Önlemler alındı

Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılan tesiste, korona önlemleri kapsamında gerekli hazırlıklar tamamlandı. Gondollar, yolcuların temas ettiği aksamlar, mesire alanı, kafe ve restoranlar dezenfekte edildi; gondolun ortasına siperlik yerleştirildi. Tesisin girişine ateş ölçüm cihazı yerleştirildi. Bilet veya İzmirim kart kullanarak giriş yapacak ziyaretçilerin bekleme noktaları birbirinden ayrılırken, bekleme sırasında sosyal mesafenin korunması için vatandaşların duracağı güvenli mesafe noktaları oluşturuldu. Tuvaletlere antimikrobiyal kaplamaya sahip temassız el kurutma makineleri yerleştirildi. Seyir terası antibakteriyel yer karosu kullanılarak yenilendi.

Gondollar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak

8 kişilik teleferik gondollarına 4 kişi alınıyor, tesise maskesiz ziyaret kabul edilmiyor ve girişte ateş ölçümü yapılıyor. Gondollar ve Dede Dağı'nda bulunan restoran ve kafeler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Restoran ve kafelerdeki oturma alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, servis personelinin de hijyen kurallarına göre servis yapması sağlanıyor.

4 dakikada zirvede

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen teleferik tesisinde bulunan teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada 432 metre yüksekliğe sahip Balçova Dede Dağı'na çıkarak, tatilcilere İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. 810 metrelik hatta yolculuk sırasında İzmir'i panoramik olarak seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede ise eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yaparak tesislerden ve mesire alanından faydalanabiliyor. Mesire alanında İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi Grand Plaza A.Ş'nin işlettiği 5 adet kafeterya ve kontrollü mangal hizmetinin verildiği bir adet et evi bulunuyor. Tesis, daha önce olduğu gibi yine 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Bilet satışları 19.00'de sona erecek. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı olacak. Girişlerde 0-5 yaş arası çocuklardan ücret alınmıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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