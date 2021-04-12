Son dakika! Başkan Altınok'tan Kızılcahamam'a geçmiş olsun ziyareti
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Son dakika! Başkan Altınok'tan Kızılcahamam'a geçmiş olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Başkan Altınok'tan Kızılcahamam'a geçmiş olsun ziyareti

Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda meydana gelen yangın dolayısıyla Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte çarşı esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda meydana gelen yangın dolayısıyla Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte çarşı esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda meydana gelen yangının çıktığı bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, "Yaraların sarılması için bize düşen ne varsa Kızılcahamam'ın ve esnaflarımızın hizmetindeyiz. Kızılcahamam gibi ormanlık bir ilçemizde Büyükşehir Belediyesinin en az 5 tane itfaiyesi olması lazım. Dükkanlar yanıp kül olduktan sonra itfaiye araçlarının gelmesinin bir anlamı yok. Rabbim her türlü afetten devletimizi ve milletimizi korusun. Kızılcahamamlı hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Ankara Kızılcahamam'da geçtiğimiz Perşembe kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yanarak kullanılamaz hale gelmişti. - ANKARA

Son dakika! Başkan Altınok'tan Kızılcahamam'a geçmiş olsun ziyareti
Son dakika! Başkan Altınok'tan Kızılcahamam'a geçmiş olsun ziyareti
Son dakika! Başkan Altınok'tan Kızılcahamam'a geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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