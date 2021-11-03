Son dakika... Bakan Varank'tan, Abdüllatif Şener'e "Viva Zapata" tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Bakan Varank'tan, Şener'e "Viva Zapata" tepkisi

Tbmm - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP Konya Milletvekili Şener'in konuşmasında "AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırdıklarını ifade ettiğini" anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtaglar açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Ebubekir arasındaki hikayeyi anlatsaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı."

Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" diyip masalara vurarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine Bakan Varank, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." diye konuştu.

Tepkilerini tekrar masalara vurarak devam ettiren CHP'li milletvekilleri bu defa da Bakan Varank'ın konuşma yaptığı masanın önüne giderek, Varank'tan özür dilemesini istedi. Yaşanan kargaşa, AK Parti milletvekillerinin araya girmesiyle bir süre daha devam etti. Tartışmalar sonrası CHP'li milletvekillerinin yerine oturmasıyla görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.