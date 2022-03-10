Bakan Özer, Trabzon'a yapılan eğitim yatırımlarının artırıldığını açıkladı Açıklaması

TRABZON (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da 2022 yılı için belirlenen 200 milyon liralık yatırım tutarını 350 milyon lira daha artırarak 550 milyon liraya çıkardıklarını bildirdi.

Trabzon Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özer, şehirde eğitimin çok iyi noktada olduğunu, her geçen gün kalitenin artırılmasıyla ilgili önemli mesafeler alındığını söyledi.

Bakan Özer, Türkiye'de sadece Trabzon'da uygulanan çok güzel projeler olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İl Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyorum başarılı çalışmalarından dolayı. Bakanlığımızın Trabzon'da 2022 yılında 200 milyonluk eğitim yatırımı var. Yeni okulların yapılması ve onların donatılmasıyla ilgili. Bugünkü il değerlendirme toplantısında Trabzon'a 200 milyonluk yatırıma ilave olarak 350 milyon liralık ilave yatırım verme kararı aldık. Dolayısıyla Trabzon'daki 200 milyonluk yatırımımızı 550 milyon liraya çıkartıyoruz. Bu kapsamda ilk yapacağımız şey Trabzon'da doğal gaza erişimi bulunan 193 okulun doğal gaz dönüşümünü tamamlamak. Bu kapsamda 83 milyon liralık ödeneği Trabzon'a göndereceğiz."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmayı ve okullaşma oranını yükseltmeyi çok önemsediklerini vurgulayan Özer, OECD ülkelerinin oranlarına ulaşabilmenin bu dönemdeki en önemli öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

"15 yeni anaokulu yapma kararı aldık"

Özer, bu kapsamda ziyaret ettikleri her ilde arazi imkanı bulunan ve ihtiyaç olan noktalara anaokulları yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerek anaokulları gerekse özel eğitim ihtiyacı olan yerlerde de özel eğitim anaokulları yapıyoruz. Bu ziyaretimizde de Trabzon'a 15 yeni anaokulu yapma kararı aldık, yatırım programımıza dahil ettik. Bu 15 anaokulunun merkez ilçelere dağılımı şu şekilde, Akçaabat'a 1 anaokulu, Araklı'ya 2 anaokulu, Arsin'e 1 anaokulu, Ortahisar'a 7 anaokulu ve 1 özel eğitim anaokulu, Vakfıkebir'e 1 özel eğitim anaokulu, Yomra'ya 1 anaokulu, Düzköy'e 1 anaokulu. Toplamda 15 yeni anaokulunu 2022 yılı içerisinde tamamlamış olacağız."

Eğitim yatırımlarının verimli kullanılmasıyla ilgili de Trabzon'a özel eğitim kampüsü kuracaklarını aktaran Özer, "Bu özel eğitim kampüsü içerisinde özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu, aynı zamanda özel eğitim meslek okulu olacak. Velilerin orada çocuklarını beklerken halk eğitim üzerinden kurs alabilecekleri bir mekan olacak. Yani vatandaşlarımızın, çocuklarını bekledikleri zaman eğitim alabilme imkanını destekleyen fiziki bir mekan. Çok geniş 16 dönümlük bir alan içerisine inşa edilecek. İnşallah bunu da Trabzon'umuza kazandıracağız." diye konuştu.

Özer, 24 derslikli Ortahisar Çukurçayır Anadolu Lisesi, Araklı ilçesine 16 derslikli bir ilkokul ve 16 derslikli bir ortaokul yapacaklarını belirterek, Tonya İskenderli Şehit Soner Yıldırım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonu ihtiyacını gidereceklerini açıkladı.

Bilim sanat merkezlerinin sayısı 350'ye çıkacak

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bilim sanat merkezlerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de bilim sanat merkezlerinin sayısını sürekli artırmaya çalışıyoruz. Şu anda 225 tane bilim sanat merkezimiz var. 2022 yılının sonunda inşallah bunu 350'ye çıkaracağız. Trabzon'da 2 tane bilim sanat merkezimiz varmış. Bunu 6'ya çıkarıyoruz. Vakfıkebir, Of, Araklı ve Ortahisar'a yeni bilim sanat merkezi kuracağız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın, yetişkinlerimizin teşhis ve yönlendirmelerinin yapıldığı rehberlik araştırma merkezlerimiz var. Türkiye'nin farklı noktalarında sürekli hizmet veriyor. Trabzon'da 2 tane rehberlik araştırma merkezimiz varmış. Bizim amacımız rehberlik araştırma merkezlerine erişimi kolaylaştırmak, çok kolay bir şekilde erişimi sağlamak. Akçaabat'a da bu konuda bir ihtiyaç olduğuyla ilgili bir değerlendirme yaptık ve dolayısıyla bir tane de oraya kuracağız. Böylece rehberlik araştırma merkezi sayısını 3'e çıkarmış olacağız."

Bakan Özer, Trabzon'a yaptıkları ziyaretin çok verimli geçtiğine değinerek, "Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımı böylece 550 milyon liraya çıkarmış olduk ki bu 600 milyon lirayı geçecek demektir. Yatırımların Trabzon'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah eğitimin kalitesinin artmasında çok önemli katkıları olur. Çocuklarımız çok daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini alırlar. Sonraki ziyaretlerimizde inşallah bu yatırımlarla mesafe alındıktan sonra ilave yatırımlarla sürekli desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe milli eğitim müdürleri ile okul yöneticileri katıldı.