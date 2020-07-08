Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
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Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın tespit edildiği illeri; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa olarak sıraladı.

08.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Son 3 günde vakaların arttığı ve azaldığı illeri paylaşan Bakan Koca, "En çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü 7 il ise; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"DÜNYADA 12 MİLYON KOVİD-19 VAKASI VAR"

"Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ay ile 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Kovid-19 vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

"ÇOK SAYIDA VAKANIN KAYNAĞI DÜĞÜNLER ÇIKTI"

Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.

18 BİN KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Hıfzıssıha Kurulları'ndan gelen bilgiye göre; son 1 hafta içinde 81 ilimizde koronavirüs kurallarına uymayan 18 bin kişiye ceza kesildi.

SON 3 GÜNDE VAKALARIN ARTTIĞI İLLER

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi.

Son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü 7 il ise; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
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