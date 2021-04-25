Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas Tennis Championship final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu
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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas Tennis Championship final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'ndeki TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da kadınlar toprak kort turnuvası tekler final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'ndeki TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da kadınlar toprak kort turnuvası tekler final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas Tennis Championship final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas Tennis Championship final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas Tennis Championship final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas Tennis Championship final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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