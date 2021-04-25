Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas Tennis Championship final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'ndeki TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da kadınlar toprak kort turnuvası tekler final karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.