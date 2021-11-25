Son dakika: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (3)

VOLKAN BOZKIR: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ

Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılan BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, sürdürülebilir turizm için çevresel ve kültürel değerlerin korunması hassasiyetlerinin önemine dikkat çekti. Volkan Bozkır, turizmi tehdit eden üç temel unsur olarak siyasi istikrarsızlık, Covid-19 ve iklim krizini gösterdi. Siyasi istikrarsızlığın tüm dünyada 'cennet' olarak addedilen birçok yeri bugün kullanılamaz hale getirebildiğini belirten Bozkır, iklim değişikliğine örnek olarak da Karayipler'de okyanuslarda üreyen yosunların bütün sahili kapladığını ve denize girilemez hale getirdiğini anlattı. Covid-19 salgınına da işaret eden Bozkır, dünyanın uzun süre nasıl mücadele edeceğini bilemediği ve bugün Türkiye'nin 118 milyon aşıyla hiç aşı görmemiş ülkelerin olduğu bir dünyada çok önemli aşama kaydettiğini söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da pandemide 2021 yılında seyahat kısıtlamalarının dünya genelinde kademeli kaldırılmasıyla turizmin yeniden hareket kazandığını anlattı. Koronadan sonra yeni dünya oluştuğunu, turizm sektörü olarak 2021 Şubat ayından beri yoğun çalışma yürütüldüğünü kaydeden Yağcı, Antalya'da bu yıl 9 milyon turist rakamları konuşulmasını sağlayan başarının, birliktelik, iş birliği ve koordinasyonla geldiğini söyledi. Erkan Yağcı, yeni kaynak pazarlar oluşturulması gerektiğini de kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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