Son Dakika! Bakan Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile yanıt: Gayri milli dili şiddetle kınıyoruz
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Son Dakika! Bakan Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile yanıt: Gayri milli dili şiddetle kınıyoruz

29.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:08
Son Dakika! Bakan Akar'dan

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir programda "Türk ordusu satıldı" diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına yönelik olarak, "Bu gayri milli dili şiddetle kınıyoruz. Hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

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