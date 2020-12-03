Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti

Son dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile çatışmalarında 2 bin 783 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Savaş sebebiyle 100'den fazla askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan, daha önce "Karabağ'da ordumuzun yüzde 80'i yok oldu" demişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tarihi zaferle sonuçlanan 44 günlük savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısını açıkladı. Resmi açıklamaya göre, 100'den fazla asker de kayıp.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de ülkemize yönelik bir sonraki askeri saldırısına cevaben Azerbaycan Cumhuriyeti Başkomutanı önderliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, topraklarımızı işgalden kurtarmak için Vatanseverlik Savaşı başlattı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personeli, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kahramanca ve yiğitçe savaşmış, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ezici darbeler indirmiş, Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarda yıllarca inşa edilen karmaşık tasarımlı mühendislik tahkimatlarını ve sistemlerini tahrip etmiştir.

"ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN YENMEYİ BAŞARDIK"

Cesur ve korkusuz askerlerimiz ve subaylarımız, stratejik yüksekliklerin çoğuna, Ermeni silahlı kuvvetlerinin elindeki elverişli savaş pozisyonlarına, çok sayıda topçuya, roket güdümlü el bombalarına ve havanlara, zorlu coğrafi koşullara ve iklime rağmen savaşarak Ermenistan'ı yenmeyi başardılar.

"SAVAŞ KAYIPSIZ DEĞİLDİR"

Karabağ'ın tacı olan Şuşa'nın kurtuluşu, dünya savaşı tarihindeki eşsiz askeri operasyonlardan biridir. Yaklaşık 30 yıldır özlemini çektiğimiz topraklarımız, şehitlerimizin kanı ve canı pahasına işgalden kurtuldu. Muharebe harekat planlarının son derece profesyonelce hazırlanması, yüksek teknolojilerin uygulanması, farklı birlik türlerinin etkin koordinasyonu, havada mutlak üstünlük, manevra kabiliyeti ve ordumuzun diğer taktik ve stratejik avantajları personel saflarındaki kayıplarımızı önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak savaş kayıpsız değildir.

2.783 ASKER ŞEHİT, 100'DEN FAZLA ASKER İSE KAYIP

Silahlı Kuvvetlerimizin 2783 askeri savaşta öldürüldü. Bunların arasındaki 103 askerin DNA analiziyle belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. 100'den fazla asker kayıp. Onları bulmak ve ailelerini bilgilendirmek için gerekli önlemler alınıyor. Şu anda 1245 asker sağlık kurumlarında tedavi ediliyor.

"ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ÖNÜNDE EĞİLİYORUZ"

Düşen askerlerin isimleri, doğum tarihleri, rütbeleri ve yolları hakkında ek bilgiler kamuoyuna sunulacaktır. İlgili devlet kurumlarının çalışanlarından oluşan bir komisyon bu yönde çalışıyor. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Şehitlerimizin ruhları önünde eğiliyoruz!"

ERMENİ ORDUSUNUN %80'İ YOK OLDU

Geçtiğimiz günlerde Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski Ermenistan Başbakanı Hrant Bagratyan, "Savaş sonunda ordumuzun yüzde 80'i yok oldu. Ermenistan yenildi, bu bir sır değil. Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da ne kadar tank, top ve diğer silahlarımız olduğunu çok iyi biliyor" demişti.