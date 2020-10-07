Azerbaycan ordusu askeri araçla kaçmaya çalışan Ermeni subayını durdurdu
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Azerbaycan ordusu askeri araçla kaçmaya çalışan Ermeni subayını durdurdu

07.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:49

Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu.

YÜKSEK RÜTBELİ ERMENİ SUBAYA AİT

Azerbaycan ordusu tarafından durdurulan aracın yüksek rütbeli Ermeni subayına ait olduğu ifade edildi. Ermeni subayın aracının arkadan ateş edilerek durdurulduğu açıklandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonlarına devam etti.

Cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.

250 ERMENİ TANKI İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi. Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Azerbaycan ordusu askeri araçla kaçmaya çalışan Ermeni subayını durdurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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