Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardıklarını açıkladı.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ ve çevresindeki kentleri bir bir geri alan Azerbaycan, cephedeki ilerleyişine devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter'dan ele geçirilen son bölgeleri paylaştı.

HABERİ ALİYEV VERDİ

Aliyev güzel haberi şu ifadelerle verdi: "Muzaffer Azerbaycan ordusu; Cebrail rayonunun Çaprand, Hacı İsaklı, Koşa Bulak, Zengilan rayonunun Dere Giletağ, Büyük Giletağ, Gubadlı rayonunun İşıklı, Muradhanlı ve Milanlı kentlerini geri almıştır. Karabağ Azerbaycandır!"

4 GRAD İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında Ermenistan'a ait 4 "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...