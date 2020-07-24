Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
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Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

Son dakika: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar. 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan tarihi mabette ilk namaz için minarelerinden ezan sesi yükseldi. Namaz öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şu dakikalarda minberde hutbeyi irad ediyor.

24.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:05

Ayasofya Camii, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar da saat 10.00'dan itibaren cuma namazı kılmak için belirlenen alanlara girmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrif ettiği Ayasofya'da ilk namaz 13.30'da okunan ezanın ardından kılınmaya başladı.

ALANLAR HINCA HINÇ DOLDU

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Vatandaşlar bu alanları hınca hınç doldurunca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 11.00'den itibaren alana girişlerin kapatıldığını duyurdu.

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

YERLİ VE YABANCI BASIN MENSUPLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİYLE PROGRAM BAŞLADI

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet etti.

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUR'AN-I KERİM OKUDU

Namaz öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fatiha Suresi ile Bakara Suresi'nden ilk ayetlerini okudu. Erdoğan'ın sesini duyan vatandaşlar da coşkulu bir şekilde tepki verdi.

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

4 MİNAREDEN 4 MÜEZZİN KARŞILIKLI OLARAK EZAN OKUDU

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte okudukları selanın ardından karşılıklı olarak öğlen ezanını okudu.

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

NAMAZ KILINMAYA BAŞLANDI

4 minareden 4 müezzinin 15 dakika süren ezan ziyafetinin ardından Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandı.

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nin minberine çıkarak şu hutbeyi okudu:

"Muhterem Müslümanlar!

Bugu¨n, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandıgˆı, minarelerinden ezan ve sala^ların yu¨kseldigˆi gu¨ndu¨r. Evlad-ı Fatihan'ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor.

Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. "Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!"[i] buyurarak fethi müjdeleyen Resûl-i Ekrem Efendimize salat ve selam olsun.

Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun.

Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun.

Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih'in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavus¸ması ic¸in du¨nden bugu¨ne canla bas¸la emek veren bu¨yu¨klerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan o¨ncu¨lerimize, tu¨m kardes¸lerimize selam olsun.

Aziz Müminler!

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır.

Ayasofya'nın ibadete ac¸ılması, temeli tevhid, tugˆlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yu¨kselmeye devam edis¸idir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bizim medeniyetimiz, cami merkezli bir medeniyettir. Camilerimiz, birlik ve dirliğimizin, ilim ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz, cami ve mescitleri imar edenler hakkında şöyle buyurmaktadır: "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda oldukları umulanlar bunlardır."

Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle müjdeler: "Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder."

Aziz Müslümanlar!

Şimdi bize düşen, birlik ve kardeşlik şuuruyla camilerimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, camilerimizle hayat bulmaktır. Ayasofya Cami-i Şerifi'nin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak için daha büyük bir inanç, azim, kararlılık, heyecan ve özveri ile çalışmaktır."

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Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor

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