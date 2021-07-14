Son dakika... AÜ'DEN İKİ BİLİMSEL PROJEYE, 7.5 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

Son dakika haberleri... AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Covid-19 dahil her türlü enfeksiyon hastalığa karşı etkili bir aşı geliştirecek projeye ve romatizmal hastalıklar ile ilgili ilaç üretim projesine toplam 7.5 milyon liralık destek sağlandı.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Covid-19 dahil her türlü enfeksiyon hastalığa karşı etkili bir aşı geliştirecek projeye ve romatizmal hastalıklar ile ilgili ilaç üretim projesine toplam 7.5 milyon liralık destek sağlandı.

AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin hedef ve ürün odaklı Altyapı Projesi Desteği çağrısı kapsamında tarihin en yüksek desteği açıklandı. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnan ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu tarafından yürütülen iki önemli proje, toplam 7.5 milyon liralık desteğe hak kazandı.

PROJELER TANITILDI

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan toplantıda projeler tanıtıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, proje sahipleri Prof. Dr. Mehmet İnan ve Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu üyeleri ve Genel Sekreter Ali Evren İmre katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit ve gazileri minnetle anarak konuşmasına başlayan Rektör Özkan, 'Güçlü bir demokrasi, bilimin özerkliğinin de güvencesidir. Biz bilim insanları olarak araştırma çalışmaları yapabiliyorsak, akademisyen olarak gelecek nesilleri bilimin ışığında eğitebiliyorsak bu demokrasinin nimetidir" dedi.

HEDEF ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Rektör Özkan, 'Bu toplantımız örnek düzeyde 'Araştırma Üniversitesi' olma hedefi odağında yaptığımız çalışmaların önemli aşamalarından milat sayılabilecek özel bir an. Göreve geldiğimiz andan itibaren ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde ülke menfaatleri için kullanma çabası sergilemekteyiz. Ülkemizin bilimsel seviyesini yükseltmek, yine bilimsel arenada uluslararası alanda en üst düzeyde temsil edebilmek, halkımıza bu alanda faydalı olmak, faydalı ürünler çıkarabilmek, dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmak için çok önemli yapısal reformlar oluşturmaktayız. Bu konuda başlangıç olarak önemli olan ilk aşamayı sonuçlandırdık" dedi.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından aşı, yapay zeka tabanlı ilaç geliştirme, kanser araştırmaları, organ üretimi ve kök hücre çalışmalarının öncelikli hedef olarak belirlendiğini ve bu amaçla altyapı oluşturulabilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Rektör Özkan, "Bilimsel Araştırmalar Kurulu'nda kurduğumuz ekip geceli gündüzlü aylardır bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla yine bahsettiğim şekilde ilk aşma sayılabilek aşı ve ilaç altyapıları amaçlı çağrıya çıkılan proje başvuruları kısa süre önce alındı ve değerlendirme süreci tamamlandı. Projeleri belirlerken ülkemizin yerli ve milli hedefleri doğrultusunda bu girişimlerden nitelikli ürünler ortaya koyma potansiyelini göz önünde bulundurduk. Önceliğimizi ürüne dönüşebilen ve toplumun hizmetine sunulabilen projelere verdik. Ayrıca pandemi sürecinin de gözler önüne serdiği sağlık sektörünün kritik önemini de dikkate alarak, sağlık başlığındaki çalışmalara yoğunlaştık. Bu destek çağrısı dönemi çok önemli iki projeyi karşımıza çıkarttı. Üniversitelerimiz tarihinin belki de en yüksek destek bedeli olan 7.5 milyon liralık bir bütçe bu iki proje için ayrıldı. Ben her iki projenin de gelecekte başta aşı olmak üzere çok önemli çalışmalara önemli kaktılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İLAÇ ÜRETEBİLECEK ALTYAPIYI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnan ise 'Bu projedeki amacımız romatizmal hastalıklar diz ağrılarında olan bir hastalık. Piyasada ilaç olarak bulunan moleküllerin aynısını laboratuvar şartlarında üretip saflaştırıp formülasyon yapıp preklinik dediğimiz fare deneylerini yapıp zararlı olmadığını gösterip insana etkili olacak bir formülasyona getirip bu prosesi endüstriye aktarmak. Üniversite olarak bu ilacı üretme gibi bir misyonumuz yok. Bizim bilimsel olarak bir ilacın nasıl üretileceğini alıp bu prosesi endüstriye aktarıp biz bu molekülü ürettik siz de bunu alın büyük ölçekte 40-50 ton skalalarda üretip bunu ilaç haline getirip faz-1, faz-2, faz-3 aşamalarından geçirip normal ilaçlarla aynı olduğunu gösterip Türkiye'ye piyasaya sundurmak. Bu ilaçlar bildiğiniz gibi çok çok pahalı ilaçlar. Yüzde 99'u ithal oluyor. İthal ettiğimiz ilaçları üretebilecek altyapıyı kuruyoruz. Bu ilaçlar romatizmal hastalıklar için kanser hastaları için kullanılabilir. Bunu insülin için hepatit için virüs aşısı için kullanabiliriz ve bu altyapıyı Akdeniz Üniversitesi'ne kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ NESİL BİOTEKNOLOJİK AŞILAR GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu ise şöyle konuştu:

'Projemizde Covid-19 hastalığına karşı, katma değeri yüksek yeni teknoloji ürünü, yeni nesil bioteknolojik aşılar geliştirmek istiyoruz. Covid-19'u yaygın bir hastalık olduğu için seçtik. Ülkemizde bu hastalık başladığından beri yaklaşık 5 milyon kişi bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış durumda. Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi için mutlak suretle etkili bir aşı geliştirmek zorundayız. Bu da projemizin temel amacını oluşturuyor. Biontech ve Moderna aşıları Covid-19'a karşı geliştirilmiş olan en etkili aşılardan. Biz tek enjeksiyonla daha uzun süreli bağışıklık yanıtı oluşturabilecek potansiyele sahip aşılar üzerinde çalışıyoruz. Biz bu projede bu vektörlerin tasarımını yaptık, patent başvuruları da gerçekleştirilmiş durumda. Deneylerimiz devam ediyor belirli bir aşamadan sonra test edeceğiz. İki yıl içerisinde bu projeyi bitirmeyi, sonrasında klinik aşamalara geçmeyi planlıyoruz. Sadece Covid-19'a değil, bu üretim tekniğini ve saflaştırma işlerini başarabildiğiniz zaman her türlü enfeksiyon hastalığına karşı etkili bir aşı geliştirme potansiyeli mümkün olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı