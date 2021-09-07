Son dakika haberi... Atina'da öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı önünde yeni üniversiteye giriş sistemi protestosu

Son dakika haber: - Atina'da öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı önünde yeni üniversiteye giriş sistemi protestosu Yunanistan'da lise ve üniversite öğrencileri, başkent Atina'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde yeni üniversiteye giriş sistemini protesto etti.

- Atina'da öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı önünde yeni üniversiteye giriş sistemi protestosu

ATİNA - Yunanistan'da lise ve üniversite öğrencileri, başkent Atina'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde yeni üniversiteye giriş sistemini protesto etti.

Yunanistan'da öğrenciler, hükümetin 400 bin öğrencinin yükseköğrenimden mahrum kalmasına neden olan yeni üniversiteye giriş sistemine karşı bir kez daha sokaklara döküldü. Başkent Atina'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı binasının önünde düzenlenen gösteriye lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra veliler ve öğretmenler de katıldı. Söz konusu yasanın kaldırılmasını ve okulların Covid-19'a yönelik alınacak ciddi önlemlerle güvenli bir şekilde açılmasını talep eden öğrenciler, "Artık alay yok" yazılı pankartlar taşıdı. "Azınlığın ve seçilmişlerin eğitimi istemiyoruz" ve "Bu kanun uygulanamaz" sloganları atan öğrenciler, üniversiteye giriş sistemindeki değişiklik iptal edilene kadar gösterilere devam edeceklerini ifade etti.

Yeni sisteme göre, ülke genelinde yapılan sınavlarda 10 bin puan alamayan öğrenci üniversiteye giriş yapamayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni sistemle öğrencilerin özel okulların eline bırakıldığını ve öğrencilerin sınavı geçememesi durumunda da devlet üniversitelerinin bir kısmının kapanma riski ile karşı karşıya kalabileceğini savunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos