Son dakika! "Askıda Fatura" kampanyasında 1 haftada 165 bin 365 TL borç kapatıldı
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Son dakika! "Askıda Fatura" kampanyasında 1 haftada 165 bin 365 TL borç kapatıldı

Son dakika haberleri... Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün "Faturasını ödeyemeyenlerle 'ben öderim' diyenler buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirdiği "Askıda Fatura" kampanyasında 1 haftada 8 bin 63 adet fatura askıdan alınarak, 165 bin 365 TL borç kapatıldı.

Son dakika!
03.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:29

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün "Faturasını ödeyemeyenlerle 'ben öderim' diyenler buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirdiği "Askıda Fatura" kampanyasında 1 haftada 8 bin 63 adet fatura askıdan alınarak, 165 bin 365 TL borç kapatıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Askıda Fatura" kampanyasına hayırseverlerden destek gelmeye devam ediyor. Kampanyanın başlamasından itibaren geçen 1 haftalık sürede 8 bin 63 adet faturanın borcu hayırseverler tarafından kapatılırken, halen 82 bin 241 adet fatura askıda bulunuyor.

"İyilik Bulaşıcıdır" sloganıyla kampanyaya destek oldular

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bir maaşıyla kampanyaya katılmasını çağrı olarak gören ve harekete geçen Musalla Gönüllüleri, 359 adet faturayı askıdan alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verdi. "İyilik Bulaşıcıdır" sloganıyla kampanyaya katılan Musalla Gönüllüleri adına açıklama yapan Aylin Rüya Mantaş ve Yusuf Dediğidoğru, "Musalla Gönüllüleri, hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerine elçi olarak bulunduğumuz bir grup. Bizler aralarındaki köprüyü kuruyoruz. Başkanımız Vahap Seçer'in yapmış olduğu askıda fatura kampanyasının siyasetin üstünde bir dil olduğunu anladık. Bizim özümüzde bu dayanışma ve birlik ruhu zaten vardı. Başkanımızın bize çağrı yaptığını algıladık. Kimin faturasını ödediğimizi bilmiyoruz. Sadece amacımız, başkanımızın yaptığı bu çağrıya elimizden geldiğince destek vermek, bunu büyütmek ve yaymaktı" ifadelerini kullandılar.

Yeşilmahalle Muhtarı Emrah Kara ise "Askıda Fatura projesi, anlamlı ve yerinde bir projedir. Covid-19'un bize gösterdiği bir toplumsal dayanışmanın gerekliliğidir. İnsanların hiç tanımadığı, bilmediği, hangi siyasetten olduğunu bilmeksizin başkasına yardım edebilme kaygısını ve mücadelesini vermesinin mimarı, Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediyesidir. Biz, başkanımızın, MESKİ yetkililerinin ve çalışanlarının 'Askıda Fatura' projesinde samimi olduğuna ve hassasiyetlerine inanıyoruz" dedi.

Öte yandan, kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, "askidafatura.mersin.bel.tr" ve "emeski.meski.gov.tr/askidafatura" adresi üzerinden, ihtiyaç sahibi ailelere ait ödenmemiş su faturalarının listesini görebiliyor. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, fatura miktarlarının görüldüğü listeden istediği fatura ya da faturaları seçerek, kredi kartı ya da banka kartı ile ödeyebiliyor.

"Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüsü kuruyoruz"

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, kampanyaya ilginin ve desteğin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in de katıldığı, bir dayanışma örneği olan 'Askıda Fatura' kampanyasında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzleri gülmeye devam ediyor. Askıdan fatura alıp ödeme yapan yardımseverler sayesinde, faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Kampanyamız aracılığıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüsü kuruyoruz. Destek veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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