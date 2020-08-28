Son Dakika | Asker olan büyük dedesine ait 135 yıllık mirası koruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Asker olan büyük dedesine ait 135 yıllık mirası koruyor

Son dakika haberi: Asker olan büyük dedesine ait 135 yıllık mirası koruyorKAYSERİ'de Süleyman Yüzbaşıoğlu (67), Osmanlı döneminde askerlik yapan büyük dedesi Yüzbaşı Mehmet Ağa'dan miras kalan merasim kılıcı, kasaturası ve mermi kabını gelecek nesillere aktarmak için koruyor.

28.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:03

Asker olan büyük dedesine ait 135 yıllık mirası koruyor

KAYSERİ'de Süleyman Yüzbaşıoğlu (67), Osmanlı döneminde askerlik yapan büyük dedesi Yüzbaşı Mehmet Ağa'dan miras kalan merasim kılıcı, kasaturası ve mermi kabını gelecek nesillere aktarmak için koruyor. Yüzbaşıoğlu, "Bu konakta hatıralarla ömrümüzü geçiriyoruz. Bu hatıralara gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası emekli öğretmen Süleyman Yüzbaşıoğlu, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde bulunan dedesi Şükrü Yüzbaşıoğlu'nun babası, Yüzbaşı Mehmet Ağa'dan kalan evde yaşamını sürdürüyor. Dedesinin asker olan babasına ait tek katlı müstakil eve gözü gibi bakan Yüzbaşıoğlu, 1885 yılında hayatını kaybeden Yüzbaşı Mehmet Ağa'nın merasim kılıcı, kasaturası ve mermi kabını gelecek nesillere aktarmak için koruyor.

'HATIRALARLA ÖMRÜMÜZÜ GEÇİRİYORUZ'

Tarihi evde yaşamını sürdürdüğünü belirten Süleyman Yüzbaşıoğlu, "Büyüktuzhisar'da dededen kalma bir konakta yaşıyorum. Buradaki hatıralarla ömrümüzü geçiriyoruz. Dedemin yaşadığı dönemde Osmanlı padişahları Abdülmecid ve Abdülaziz'di. Dedemin babası merhum Yüzbaşı Mehmet Ağa alaylıdır. Kendisi 1821 doğumludur. 1871 Karadağ isyanına katıldı. Trabzon'da askeri şube reisliği yaptı. Daha sonra Plevne'de Gazi Osman Paşanın yanında savaştı. Plevne savaşından sonra ayağından yaralı olarak 1877 yılında Bünyan ilçesine geldi. 1885 yılında Büyüktuzhisar Mahallesi'nde vefat etti" diye konuştu.

'BİZLERE KALAN MİRASI KORUDUK'

Dedesinin babası olan Yüzbaşı Mehmet Ağa'nın mirasını sakladığını belirten Yüzbaşıoğlu, "Şu anda o dönemden kalan kendisine ait kahve kabı, kasatura, merasim kılıcı ve mermi kabı bulunuyor. Bunun dışında evde yaşadığı dönemdeki bazı eşyaları yer alıyor. 1885 yılından bu yana dedemizin mirasını koruyoruz. Bu mirasın maddi değeri de olmasa benim için manevi değeri çok büyük. Bu oturduğumuz evde dedemizden bize kalan bir miras. Burası 1870 yılında yapıldı. Ardından 1970 yılında babam Feyiz Yüzbaşıoğlu tarafından bir bakım yapılmış. Sonrasında ben de bu evi 2 kez bakımdan geçirdim. Çünkü buranın yıkılmasını istemiyorum. Eski yapılar bizim için bir tarihtir. Bu tarihi yaşatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Asker olan büyük dedesine ait 135 yıllık mirası koruyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı 3. Sayfa
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Dönmez Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Beren Saat Ferhan Şensoy Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Lionel Messi Ronald Koeman Mauricio Lemos
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son Dakika | Asker olan büyük dedesine ait 135 yıllık mirası koruyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 12:03:03. #1.14#
title