Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

05.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:50

Son dakika! AFAD, Antalya - Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Antalya ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde, 77.58 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Mersin, Isparta, Adana ve birçok çevre ilde hissedildi.

ANTALYA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa İlçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok" ifadelerine yer verdi.

"TÜM EKİPLER TEYAKKUZDA"

Koronavirüs tedavisine evinde devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Böcek, "Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

"ŞİMDİLİK HASAR BİLGİSİ GELMEDİ"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise "Şu an için hasar bilgisi gelmedi. Şimdilik bir sorun yok. Herkese geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları (26)
VATANDAŞ: ALLAH bida göstermesin hepimize geçmiş olsun
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M AGAOGLU: Tüm türkiyemize geçmişler olsun rabbim beterinden muhafaza eglesin, arkadaşlar tuhafınıza gidecek ama dün gece ben saat 11 gibi namaz kılarken aya baktım inanın allaha resmen net şekilde muhammed yazıyordu ben çok dıygulandım, dua ettim rabbim selamet versin Mersindeyiz az hissedildi.
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ENİS: AKDENİZ ÇANAĞININ ALTINA GİREN ARABİSTAN YARIMADASININ TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM. KORKMAYIN BÖLGEDE BÜYÜK BİR FAY HATTI YOK DOSTLAR. TOROS SIRADAĞLARI VAROLSUN. EN BÜYÜK ENGEL DUVAR ONLAR. O YÜZDEN KONYA ÇANAĞINDA KUVVETLİ DEPREMLER OLUŞMUYOR. GEÇMİŞ OLSUN
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