Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika! AFAD, Antalya - Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Antalya ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde, 77.58 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Mersin, Isparta, Adana ve birçok çevre ilde hissedildi.

ANTALYA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa İlçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok" ifadelerine yer verdi.

"TÜM EKİPLER TEYAKKUZDA"

Koronavirüs tedavisine evinde devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Böcek, "Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini belirtiyor, tüm ekiplerimizin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"ŞİMDİLİK HASAR BİLGİSİ GELMEDİ"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise "Şu an için hasar bilgisi gelmedi. Şimdilik bir sorun yok. Herkese geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...