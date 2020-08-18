"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın ilk celsesinde, sanık Yaşar suçsuz olduğunu söyleyerek, yaptığı paylaşımların FETÖ propagandası olmadığını iddia etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yaşar'ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mahkeme sonrasında Yaşar'ın avukatı Hasan Seymen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Kuşu lakaplı Oktay Yaşar'ın duruşması sonuçlandı. Baştan beri ifade ettiğimiz gibi kendisinin hiçbir suçu yoktur. 5 aydır fuzuli yere tutuklu bulunuyordu. Mahkeme bunu takdir etti ve tahliyesine karar verdi" dedi.