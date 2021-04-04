Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Son dakika! İllere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 272,79 oldu. Bunun üzerinde salgının kontrol altına alınamadığı Başkent'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre; 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

YARIN BAŞLAYACAK

Artışın kontrol altına alınamadığı Başkent'te, eğitimle ilgili de yeni bir kısıtlama kararı alındı. Buna göre çok yüksek riskli il kategorisinde bulunan Ankara'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: