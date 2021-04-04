Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek
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Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! İllere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 272,79 oldu. Bunun üzerinde salgının kontrol altına alınamadığı Başkent'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre; 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

YARIN BAŞLAYACAK

Artışın kontrol altına alınamadığı Başkent'te, eğitimle ilgili de yeni bir kısıtlama kararı alındı. Buna göre çok yüksek riskli il kategorisinde bulunan Ankara'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,
  • Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,
  • Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,
  • İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,
  • Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
  • Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,
  • Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
  • 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,
  • Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,
  • Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,
  • Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi."
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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