Son Dakika: Ankara'da DHKP-C operasyonuna 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Ankara'da DHKP-C operasyonuna 6 tutuklama

Son dakika haberleri: ANKARA'da DHKP-C terör örgütünün Devrimci Memur Hareketi (DMH) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika: Ankara'da DHKP-C operasyonuna 6 tutuklama
22.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:16

ANKARA'da DHKP-C terör örgütünün Devrimci Memur Hareketi (DMH) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP-C terör örgütünün DMH yapılanmasında faaliyet gösteren 8 şüpheliye yönelik 13 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve 'Direnişler Meclisi' adı altındaki örgütün faaliyet merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, pankart, tutuklu örgüt mensuplarına ait mektuplar ve notlar ele geçirildi.

EYLEM ÇAĞRILARI YAPMIŞLAREle geçirilen delillerin incelenmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda; terör örgütüne ait internet sitelerinde ve basılı yayın organlarında eylem çağrılarının yapıldığı, şüphelilere ait fotoğraflarının 'direniş' adı altında paylaşıldığı, ölen örgüt üyelerinin anıldığı ve sahiplenildiği, örgütsel faaliyetler kapsamında etkinlikler gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, farklı illerdeki örgüt üyeleriyle ilişki/irtibatlı oldukları, İstanbul'da birçok kez DHKP-C terör örgütü üyelerinin yakalandığı İdil Kültür Merkezi'ni ziyaret ettikleri saptandı.ÖLÜM ORUÇLARINA DESTEKŞüphelilerin ayrıca ölüm orucu gerçekleştiren ve Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi dosyası sanığı M. Koçak için pankart asma eylemini gerçekleştirdikleri, pankartın doğrudan Direnişler Meclisi adına yapıldığı, ölüm oruçları esnasında bir günlük destek amaçlı açlık grevi eylemi yapıldığı, örgütün diğer açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere katıldıkları, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerle irtibatlı oldukları belirlendi.ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİŞüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve güvenlik güçlerini hedef gösteren, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı, eylemlerin süreklilik ve çeşitlilik arz ettiği, yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında direndikleri, nezarethane ve gözaltı işlemleri süresince örgütsel tavır içerisinde açlık grevi yaptıkları, diğer örgütleri bu eylemlere katılmaya ve birlikte hareket etmeye çalıştıkları (özellikleri FETÖ'den işlem yapılan askeri öğrenci yakınları, örneğin İstanbul ilinde tutuklanan Melek Çetinkaya) ve örgütler arası ilişki geliştirdikleri de belirlendi. Şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesinde ortaya çıkarılan ses kayıtlarında A.K'nin sözde direniş eylemlerine ilişkin direktifler verdiği, Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayı sanıklarından Mustafa Koçak'ın avukatına ait olduğu değerlendirilen ses kayıtları, başka bir kişinin AK Parti ve Cumhur İttifakına karşı hücre çalışması başlatıldığını beyan ettiği ses kaydının incelenmesinde ortaya çıkan eylem amaçlarının terör örgütünün hedefleri doğrultusunda olduğu saptandı. 

7 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Ekonomi
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Angela Merkel Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Onur Saylak Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ankara'da DHKP-C operasyonuna 6 tutuklama - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:42:58. #1.15#
title