Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün, "Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım." ifadelerini kullanan Erdoğdu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir paylaşım yapan CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Partili isimlerin tepkisini çekti.

"YARGILANMANIZ İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tweet'lerinde "Sayın Erdoğan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım… Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım…" ifadelerini kullandı.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı.

"MENDERES'İN KATİLLERİNİN DİLİYLE KONUŞUYORLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar." demişti.

"ERDOĞAN'IN HUKUKU, BU MİLLETİN HUKUKUDUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ da CHP'li vekilin sözlerine tepki gösterip ''Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi. 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayalleri hâlâ çok diri. Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz. Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor. Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır.'' dedi.

"HAKİKATİ HER DUYDUĞUNUZDA ŞİRAZENİZ BİRAZ DAHA KAYIYOR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış. Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.

Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sizin tehditlerinize ve engellemelerinize rağmen aziz milletimizin desteğiyle memleketimize hizmet etmektedir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor.

"MİLLETİMİZ KENDİSİNE HİZMET EDEN EVLATLARINI BAĞRINA BASACAKTIR"

Millete hizmet yolculuğuna "kefeniyle" çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir.

Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.