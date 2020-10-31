Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi
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Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi

31.10.2020 14:30 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:34
Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi

Son dakika haberine göre SİVAS'ın Gürün ilçesinde bulunan ve görüntüsü ile 'Anadolu'nun nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü'nde, Valilik tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar başladı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde bulunan ve görüntüsü ile 'Anadolu'nun nazar boncuğu' olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü'nde, Valilik tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar başladı.

Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor. Her mevsim güzelliği ile kendisine hayran bırakan Gökpınar Gölü'nün iyileştirilmesi için Sivas Valiliği'nce proje hazırlandı. Turizm açısından daha elverişli olması için hazırlanan projeyle gölün alt kısımlarına doğal yapıya uygun olarak, yürüyüş alanları ve bungalov evler yapılacak. Projenin hayata geçmesi ile günübirlik olarak ziyaret edilebilen gölde konaklama imkanı sağlanmış olacak. Yapım aşamasında olan projeyi Vali Salih Ayhan, AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci ve MHP Milletvekili Ahmet Özyürek ile birlikte yerinde inceledi.Yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Vali Salih Ayhan, Gökpınar Gölü'nün kaynağının ve doğallığının korunacağını ifade ederek, "Amacımız, gölün etrafındaki insan yoğunluğunu dağıtmak ve gölün alt tarafındaki ırmağı da bu bölgeye kazandırmak. Hiç kimsenin endişesi olmasın, hassasiyetle projeyi takip ediyoruz" dedi.


Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi
Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi
Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi
Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi
Son dakika! Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü'nde iyileştirme projesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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