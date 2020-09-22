Son dakika haberleri... Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son dakika gündem haberi: ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu.

Son dakika haberleri... Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
22.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:44
ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, VİP aracın otelin önüne yanaşması, araçtan inenlerin oteldekilerle konuşmaları, otelden birkaç kişinin dışarı çıkarak aracın başında toplandıkları ve bir süre sonra sağlık ekiplerinin gelerek araç içinde müdahalede bulundukları görülüyor.

 


- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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