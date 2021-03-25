Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz
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Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz

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Son dakika! Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye iki çağrıda bulunan Merkel, "Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu da belirten Merkel, Ankara'nın mülteci krizi konusunda gösterdiği çabayı övdü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri bugün sanal zirvede bir araya gelmeye hazırlanırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye açıklaması geldi. Zirve öncesinde gazetecilere konuşan Merkel, "Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİLİ STRATEJİ ELE ALINACAK

AB liderlerinin iki gün sürecek zirvesinde, masadaki önemli konulardan biri Türkiye olacak. Ankara'yla ilişkilerin, zirvenin ilk gününde masaya yatırılacağı belirtiliyor. Türkiye'ye ilişkin tartışmanın, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in pazartesi günü açıkladığı ve hem yaptırım hem teşvik öngören ikili bir stratejiye dayalı raporunun temelinde ilerlemesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINMIŞTI

AB liderlerinin Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye mart zirvesinde dayatma tehdidinde bulunduğu yaptırımların, ABD Başkanı Joe Biden'ın devreye girmesiyle askıya alındığı sızdırılmıştı. Ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle Brüksel'den eleştirel bir açıklama bekleniyor.

MÜLTECİ ANLAŞMASININ YENİLENMESİ DE MASADA

Toplantıda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ve 2016 tarihli mülteci anlaşmasının yenilenmesi konusunun da ele alınması bekleniyor.

ASIL GÜNDEM MADDESİ, AŞI TEDARİKİ KRİZİ

AB liderlerinin zirvede en kapsamlı olarak masaya yatıracağı konu ise Covid-19 aşılarının tedariki ve AstraZeneca aşısı nedeniyle İngiltere ile yaşanan gerilim olacak.

Son dakika! Merkel: Türkiye'nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz
Haber Yorumları (5)
VATAN: Kendi mültecilerini bize kakalamasınlar da. .
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TRAKYALİ: Avrupanin her zaman gibi türkiyeden istedigi teroristlere ayrimcilara vatan hainlerine hak tanimasi uyanin beyler böyle bisey tartismaya bile gelmes lafi bile olmas
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SENCER EFE: AB en son Türkiye''nin insan hakları konusundaki ve hukukun üstünlüğünde standartlarını yükseltmesini bekliyoruz diyecek devletler toplulugu Mülteclere davrnadigimiz dan belli olmuyormu insan haklarina ve hukuka nasil saygili oldugumuz.
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