Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalara devam ettiği olayda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması devam ederken, olayda hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.